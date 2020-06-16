Göstericiler Seattle'da özerklik ilan etti müdahale olacak mı?

Siyah Amerikalı George Floyd'un polis müdahalesiyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar günden güne şiddetleniyor. Göstericiler Seattle'da bir bölgeyi kapatıp özerklik ilan etti.

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Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Amerika'daki protestolar bambaşka bir boyuta ulaşmış durumda. Washington eyaletinin Seattle kentindeki Capitol Hill bölgesinde göstericiler "otonom bölge" ilan etti.

Trump sert çıkmıştı

Seattle Belediye Başkanı durum hakkında "Bir festival havası var" diyerek göstericilere dokunmama kararı alsa da ABD Başkanı Trump'ın sert açıklamaları oldu. Seattle gibi bir bölgenin kontrolünün mutlaka alınması gerektiğini söyledi, "İcap ederse biz gireceğiz" dedi.

Vali devletten destek istemezse müdahale olamıyor

Amerikan kanunlarına göre böyle bir müdahale şimdilik söz konusu değil. Müdahale için Seattle Valisi'nin federal devletten destek istemesi gerekiyor.

Seattle Belediye Başkanı, her ne kadar göstericilere destek verse de göstericiler onun istifasını istiyor.

Eyalet valisinin federal devletten yardım isteyip istemeyeceği şimdilik merak konusu.