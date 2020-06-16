Sinan Güleryüz kimdir yaşı kaç Özge Özder'in eşi ne iş yapıyor?

Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder yeni sezonda dizinin kadrosundan çıkarıldığını ve üzgün olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Özge Özfer'in hayatı merak konusu oldu. Peki birçok dizi ve filmde rol alan Özge Özder kimdir, yaşı kaç ve eşi Sinan Güleryüz kimdir?

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Özge Özder yaptığı Mucize Doktor açıklaması ile son günlerde en çok merak edilen isimler arasında. Mucize Doktor kadrosundan çıkarıldığını söyleyen oyuncu 'Karar benim değil ve sizden çok daha fazla üzgünüm' diyerek açıklık getirdi. Bu açıklamanın ardından Özge Özder'in hayatı merak konusu oldu.

Özge Özder şu anda 42 yaşında ve tam adı Elif Özge Özder. Aslen Ankaralı olan Özge Özder iki kez evlendi. 2018 yılında kendisinden 8 yaş küçük Sinan Güleryüz ile evlendi, evlilikleri mutlu bir şekilde devam ediyor.

Özge Özder'in diziyi kendi isteğiyle mi bıraktığı, yoksa yönetim kararıyla mı diziden çıkarıldığı merak konusuydu. Özge Özder, merak edilen konuya Twitter sayfasında yanıt verdi.

'Mucize Doktor' oyuncusu Özge Özder, Twitter sayfasında şu notu paylaştı:

"Canlarım, ulaşabildiğiniz her mecradan bana yazıyorsunuz ve bana kızıyorsunuz ama Mucize Doktor'un Kıvılcım ile ilgili aldığı karar benim kararım değil! Çıkan haberlerde ki “ayrıldı” başlığı çok yanıltıcı. Karar benim değil ve sizden çok daha fazla üzgünüm.. Sevgilerimle..."

Özge Özder kimdir: 1996 yılında konservatuvar sınavlarına girmiş ve Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazanmıştır.

Oyunculuk hayatına BKM ile başlamıştır. 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile televizyonda da büyük başarı yakalamış, isim olarak akıllara kazınmıştır.

Show Tv'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı çelik prensesi Prenses Cavidan ise televizyon kariyerinin doruk noktası olmuştur. Televizyon ve sinema oyunculuğundaki başarısı ile günden güne dikkat çeken ve ünlü olan oyuncu tiyatro yapmaktan hiç vazgeçmemiş ve 2005 yılından beri sahneye çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapmaktadır.

Üç Kız Kardeş oyununda Nataşa rolüyle gösterdiği performans ile Bedia Muvahhit ödülüne layık görülmüş, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine aday olmuştur. Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne aday olan oyuncu, daha sonra FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Emel karakterini canlandırmıştır.

Senaryo gereği komada olan Emel karakterinin ölmesi gerekiyordu fakat dizinin hayranları Özge Özder'e 'Emel'in ölmesini istemiyoruz' mesajları yollayınca ve bu mesajların sayısı oldukça yoğun olduğu için Emel karakteri ölmemiş komadan çıkıp Gül Çıkmazı'na geri dönmüştür. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır. Daha sonra Kehribar dizisinde Adile Yarımcalı rolünü oynamıştır ancak dizi 15 bölüm devam edebilmiştir. Özge Özder son olarak Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli dizide rol almıştır.