Bakan Gül fotoğraf paylaştı! Adliyelerimiz yeni normale hazır

Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldıklarını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerimiz yeni normale hazır." açıklaması yaptı.

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Koronavirüs'te normalleşme adımları kapsamında alınan kararla adliyeler de bugün açılıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Lütfen 'maske, mesafe ve hijyen' kuralına titizlikle uyalım" çağrısı yaptı.

"Adliyelerimiz yeni normale hazır"

Twitter hesabından Ankara Batı Adliyesi, Çanakkale Adliyesi, Doğubayazıt Adliyesi, İstanbul Adalet Sarayı, Kastamonu Adliyesi ve Konya Adliyesi'nin fotoğraflarını paylaşan Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:

Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık. Lütfen 'maske, mesafe ve hijyen' kuralına titizlikle uyalım.