İsmail Küçükkaya cephesinden Eda Demirci'nin 'dayak' iddiaları için yalanlama

Fox TV'nin Çalar Saat programı sunucusu İsmail Küçükkaya'nın boyandığı eşi Eda Demirci, "İsmail beni dövdü" dedi. Küçükkaya'nın avukatı Kezban Hatemi, Demirci'yi iftira atmakla suçlayıp iftira davası açtı. İsmail Küçükkaya da "İddialar asılsız" ifadesini kullandı.

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Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya'nın 6 ay önce boşandığı eşi Eda Demirci, evlilikleri boyunca 3 kez birçok kez de psikolojik şiddet gördüğünü iddia etti. İsmail Küçükkaya "iddialar asılsız" derken avukatı Kezban Hatemi, “Şiddet varsa ispatlasın” diyerek ‘linç’ iddiasında bulundu.

İddia: Şiddet düğünde başladı

Eda Demirci, düğün gecesi psikolojik şiddet gördüğünü, ailelerin araya girmesiyle düğünün yapılabildiğini iddia etti. Çift 30 Ocak 2020’de boşandı. Eda Demirci “Davadan bir süre önce kanser olduğumu öğrendim. Tazminat taleplerimden vazgeçtim. Düğün takıları karşılığında 550 bin TL aldım ve boşandık” diyor.

Hatemi: Şiddete uğradıysa belgelesin

İsmail Küçükkaya’nın avukatı Kezban Hatemi, Eda Demirci'nin iddialarıyla ilgili olarak “Kesinleşen mahkeme kararında açıkça da görüleceği gibi davalının müvekkilim İsmail Küçükkaya aleyhine açtığı dosyada şiddet uygulandığına dair rapor, savcılık veya herhangi bir zabıta ve kolluk başvurusu olduğuna dair en ufak bir delil olmadığı gibi Demirci’nin tek bir koruma talebi dahi olmamıştır. Davalının müvekkilimin manevi şahsiyetine ve kişilik haklarını zedeleyici tutum ve davranışları ile beyanları külliyen gerçek dışıdır.” dedi. Avukat Hatemi, Eda Demirci hakkında müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle maddi-manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Demirci hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı da çıkarıldı.

İsmail Küçükkaya: İddialar asılsız...

İddiaların odağındaki ünlü haberci İsmail Küçükkaya ile telefonda konuştum. Mahkemenin aldığı ‘gizlilik’ kararı nedeniyle bugüne kadar bu konu hakkında hiç konuşmadığını belirten Küçükkaya, hakkındaki şiddet iddialarını kesin bir dille yalanlıyor ve “Bunlar asılsız iddialar. Ortada bir şiddet olmadığı için haliyle delil de yok. Tamamen şahsıma yönelik bir karalama” diyor.