Koronavirüs Anadolu'ya yayılıyor! İstanbulla yarışır hale geldiler

Seyahat yasağının kalkmasıyla yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaların Anadolu şehirlerine yayıldığı tespit edildi. Mart-Nisan aylarında vaka sayısının yüzde 60’ı İstanbul’da görülürken şimdi vakaların yüzde 60'ı diğer illerde görülmeye başlandı...

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Hükümette yapılan koordinasyon toplantılarında, seyahat yasağının kalkmasıyla, vakaların Anadolu illerine yayıldığı belirtiliyor. Mart-nisan aylarında vaka sayısının yüzde 60’ı İstanbul’da görülürken şimdi diğer kentlerdeki vaka oranının yüzde 60’a çıktığı ifade ediliyor. İllerden gelen haberler de bu verileri destekliyor.

Bursa'da vaka sayısında artış

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'da artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske konusunda Bursalıları uyaran Canbolat, “Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım” dedi.

Ardahan'da vaka sıfırdı 18'e çıktı

Vaka sayısının sıfırlandığı Ardahan’da, şehir dışından gelenler nedeniyle 18 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine il merkezi ve 5 ilçede maske takmak zorunlu hale getirildi.

Adana'da camilerden anonslar başladı

Adana Valiliği, vaka sayısında önemli oranda artış meydana geldiğini bildirdi. Kentteki camilerden “Dikkat koronavirüs vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım” anonsları yapıldı.

Konya'daki artışın nedeni taziye ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Konya’daki hasta sayısının artışına dikkat çekmişti. Çumra’da taziye ziyaretinde 22 kişiye virüs bulaşınca bir köy karantinaya alındı.

Kocaeli'de üniversite sınavında korona bulaştı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na giren bir öğrencinin testinin pozitif olduğu ortaya çıkınca hemen başka salonda tek başına sınava girmesi sağlandı. Temas ettiği 15 öğrenci ve bir öğretmen de izolasyona alındı.