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Adana uçağında koronavirüs paniği!

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Almanya'nın Düsseldorf kentinden Adana'ya gidecek uçağın kalkışı sırasında bir yolcunun "nefes alamıyorum" diyerek bağırması üzerine uçağın kalkışı iptal edildi.

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ALMANYA’nın Düsseldorf kentinden Adana seferini yapan Sun Express Havayolları’na ait uçakta koronavirüs (Covid-19) paniği yaşandı.

Almanya’dan saat 19.05’te kalması beklenen uçakta bulunan 55 yaşındaki bir erkek yolcunun “Nefes alamıyorum“ diyerek bağırması üzerine uçağın kalkışı iptal ettiği öğrenildi.

"Nefes alamıyorum" diye bağırdı

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Düsseldorf Havalimanı yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Sun Express Havayollarına ait uçağın Adana’ya seferini gerçekleştirmek üzere kuleden uçuş izni aldığı sırada erkek bir yolcunun nefes darlığı şikayeti üzerine aprona geri döndüğü öğrenildi. Yolcunun Covid-19 şüphesiyle havalimanında karantina altına alındığı belirtildi. Uçağın 1,5 saatlik rötarla seferini gerçekleştirdiği bildirildi.

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