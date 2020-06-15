Türkiye karşısında bizi sırtımızdan vurdular

Türkiye ile olası bir çatışmada Yunanistan'ın yalnız kalacağını belirten eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, "Müttefiklerimiz yaptıkları açıklamalarla bizi arkadan vurdu" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Yunan televizyonuna konuştu. Son dönemdeki Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginliğe değinen Apostolakis, Türkiye ile olası bir çatışmada Yunanistan'ın yalnız kalacağını belirtti.

"Müttefiklerimiz bizi arkadan vurdu"

Müttefiklerin Yunanistan'a yardım etmeyeceğini dile getiren Apostolakis, "Birisi yardım ederse hoş geldiniz. Ancak, yalnız kalacağımıza inanıyorum. Müttefiklerimiz yaptıkları açıklamalarla bizi arkadan vurdu" ifadelerini kullandı.

"İletişim köprülerine ihtiyacımız var"

İki ülke arasında daha fazla iletişim köprüsünün olması gerektiğini dile getiren Yunan eski bakan, hem askeri hem de siyasi kanallara ihtiyacın olduğunu vurguladı.

KAYNAK: STAR.COM