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Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Sivasspor, sahasında Denizlispor'u Mustapha Yatabare'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Denizlispor'da Zeki Yavru, 44. dakikada kırmızı kart gördü.

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Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 45+2. dakikada Claudemir'in asistinde Yatabare ile geldi. Denizlispor'da Zeki Yavru, 44. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldi ve deplasman ekibi uzun süre 10 kişi mücadele etti

Ligde üçüncü sıraya yükseldi
Bu sonucun ardından puanını 52 yapan Sivasspor, Galatasaray'ın 2 puan önünde, 3. sıraya yükseldi. 3 maç sonra yenilgi alan Denizlispor ise 31 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

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