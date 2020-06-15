Kuaförüm Sensin jüri üyeleri neden değişti? Seçkin Süngüç kimdir?

Kuaförüm Sensin 15 Haziran Pazartesi itibariyle jüri koltuğuna Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç'ü oturttu. Yeni jüri üyeleri içinde programın formatına bakıldığında 'liyakat' açısından sadece makyaj artisti Seçkin Süngüç yerini bulmuş görünüyor. Işıl Reçber ile Bülent Ersoy'un varlığına ise anlam verilemedi.

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Kuaförüm Sensin yarışması bu haftaya yeni jüri üyeleri ile birlikte başladı. Yarışmanın ünlü kuaför Adnan Serter, makyaj uzmanı Sebile Ölmez ve modacı Muammer Ketenci'den oluşan 'liyakatlı' jürisi gitti yerine ünlülerden bir kadro geldi. Kuaförüm Sensin'deki bu jüri değişimine akıl sır ermezken yeni isimler şarkıcı Bülent Ersoy, kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç oldu. Yarışmanın ilk bölümüne ise Bülent Ersoy'un tahtı ile Işıl Reçber'in kameraya yakalandığı bir an damga vurdu.

Tahtla çıktı

Yeni jüri üyeli Kuaförüm Sensin yarışmasının ilk gününe Bülent Ersoy'un tahtı andıran koltuğu damga vurdu. Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç için normal koltuklar kullanılırken Bülent Ersoy'a özel bir makam hazırlanmıştı.

Şarkıcı Bülent Ersoy programda hem makyaj hem moda hem de saç eleştirileri yaptı. Kuaför ve makyözlerin rakiplerine getirdiği eleştirilere sert bir şekilde müdahale eden Bülent Ersoy, stüdyoda zaman zaman buz gibi bir hava estirdi.

Işıl Reçber'in cep telefonu aşkı

Kaleci Rüştü Reçber'in eşi olarak bilinen Işıl Reçber jüri koltuğunda moda eleştirmeni olarak yer aldı. Yayın sırasında yorumlar yapılırken Işıl Reçber cep telefonu ile mesajlaşırken objektife yakalandı.

Işıl Reçber programda saç, makyaj ve kıyafetler konusunda eleştirilerde bulundu. Bülent Ersoy'dan çekinen Işıl Reçber bir çok konuda o ne derse onaylama yoluna gitti.

Seçkin Süngüç kimdir?

Yeni jüri üyeleri içinde likayata sahip olan tek isim Seçkin Süngüç... Makyaj artisti olan Seçkin Süngüç, işini bilen biri olarak yerinde eleştirileri ve yorumları ile öne çıktı.