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Türkiye operasyon başlattı! Arap Birliği işi gücü bıraktı kınama verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece başlattığı "Pençe-Kartal Operasyonu" Irak ile Arap Birliğini gerdi.

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TÜRKİYE yurt içi ve yurt dışında amansızca sürdürdüğü terör operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.. Milli Savunma Bakanlığı dün gece Irak'ın kuzeyine "Pençe-Kartal Operasyonu adı verilen yeni bir operasyon başlattı.

Bakan Hulusi Akar operasyonu karargahtan bizzat yönetirken, operasyona, yurt genelindeki muharip üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra, İHA'lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı.

Irak'tan açıklama: Kınıyoruz

Türkiye'nin operasyonu sonrası açıklama yapan Irak Ordusu, Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasına girmesini kınadıklarını, bunun kışkırtıcı bir eylem olduğunu ve egemenlik ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Arap Birliği de kınadı
Arap Birliğinden yapılan açıklamada ise, Irak'ın kuzeyindeki "Türk askeri operasyonunu kınıyoruz" denildi. Açıklamada, "İster Suriye, Libya ya da Irak'ta olsun, Arap topraklarına Türk askeri müdahalesi, Arap ülkelerinde endişe, ret ve onaylanmama kaynağı haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

81 hedef  imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

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