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Hac 2020 olacak mı Diyanet hac ne zaman yapılacak?

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Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte kutsal topraklara gitmek isteyen binlerce vatandaş bu sene hacca gidilecek mi araştırması yapıyor. Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle bu sene hacca gidilmeyecek. Diyanet takvimine göre 2020 yılında hacca gidişler 22 Haziran'da başlayacaktı. Fakat şu an resmi kaynaklardan bir açıklama yok.

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2020 yılında hacca gidilecek mi, bu sene hac var mı araştırması hacı adaylarının gündeminde. Diyanet takvimine göre bu sene hacca gidişler 22 Haziran'da başlayacaktı. Şu ana kadar resmi bir açıklama yok fakat bu sene hac ibadetinin olmayacak.

Ülkedeki camilerin yönetimini elinde bulunduran Haremeyn kurumunun sosyal medyadan duyurduğu bilgiye göre, pazar gününden itibaren Kâbe’nin de içinde bulunduğu Mekke’deki camiler hariç, diğer camilerde vakit namazlarına başladı.

Medine’deki dünyanın en büyük camisi olan ve Hz. Muhammed’in mezarının bulunduğu Mescid-i Nebevi de dahil, sosyal mesafe şartıyla cuma namazlarına izin verildi. Buna göre, hasta ve yaşlılara cami ibadeti yasak. Camilerde Kuran’lar kaldırılacak, tuvalet ve abdesthaneler kapalı olacak. Camiler ezandan 15 dakika önce açılacak, namaz bittikten sonra kapanacak. Hac ve Umre Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada umre ve Mescid-i Haram’a ziyaret yasağının süreceği ve kararın aktif zamanlı olarak sürekli gözden geçirileceği açıklandı.

Tüm bu gelişmeler, bu yıl hac ibadetinin malesef yapılamayacağına dair işaret olarak değerlendiriliyor. Eğer aksi bir durum olmazsa; Hac için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020’de başlayacak, 25 Temmuz 2020’de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 06 Ağustos 2020’de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

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