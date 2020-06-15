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Bursa Adliyesi'nde Covid-19 alarmı! Mahkeme heyeti karantinaya alındı

Bursa Adliyesi İdari İşler Müdürlüğü ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi kalemlerinde görülen Koronavirüs vakalarının ardından karantina uygulanmaya başlandı. Mahkeme başkanı ve heyeti dahil personel 14 gün boyunca evde karantinada tutulacak.

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Bursa Adliyesi İdari İşler Müdürlüğü ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi kalemlerinde görülen Koronavirüs vakalarının ardından karantina uygulanmaya başlandı. Mahkeme başkanı ve heyeti dahil personel 14 gün boyunca evde karantinada tutulacak. Filyasyon ekiplerinin de konuyla ilgili test çalışmasına başladığı öğrenildi.

Mahkeme Heyeti 14 gün boyunca evde karantinada

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin 14 gün boyunca evde karantinaya girecek olması nedeniyle mahkemenin VPN bağlantısı ile evden yapılabilecek işler dışında acil ve tutuklulara nöbetçi 7. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.

Daha önce İnfaz Bürosu'nda çalışan bir memurun Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 17 kişi karantina alına alınmıştı.

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