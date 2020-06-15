Ali Kara Hoca korona nedeniyle vefat etti Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaatinden Ali Kara Hocaefendi'nin koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

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İsmailağa Cemaatinden Ali Kara Hocaefendi koronavirüs nedeniyle Hakk'a yürüdü. Vefat haberini Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından duyurdu.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Ders halkalarında senelerce ilim hukukumuz bulunan Ali Kara Hocaefendi korona vebası nedeniyle Şehid olmuştur. Allâh-u Teâlâ, şehâdetini mübârek eylesin, şehidlere vaadedilen cümle mükâfatlara nâil eylesin, kendisine yüksek dereceler ihsân eylesin. Mahmud Efendi Hazretleri'mize ve silsilemize bağlılığından dolayı kendisini hakkettiği tecellilere mazhâr eylesin, geride bıraktığı âilesine sabr-ı cemil, ecr-i cezîl, hayırlı uzun ömürlerle onun yolunda yürüyüp cennette cem olmalarını müyesser eylesin. Âmîn" dedi.