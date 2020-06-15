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İstanbul'un 39 ilçesinde her gün koronavirüs denetimi yapılacak!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara uyulmaması üzerine düğmeye basan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 39 ilçenin tamamında 'Yeni normalleşme denetimi" talimatı verdi.

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İstanbul Valiliği, 00.00'da kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uyulmadığı ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.

39 ilçe her gün denetenecek

İstanbul'da 'Yeni Normal'e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili zaman zaman istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek ve bu tür olumsuzlukların yerine, kurallara riayetin genel anlayış olması için hafta boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek.

Kurallara riayet etmeyenler hakkında cezai işlem uygulanacak.

Cezai işlem uygulanacak

İstanbul Valiliğine, 00.00'da kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uymadığı ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği yönündeki şikâyetler nedeni ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatı ile İstanbul genelinde "sosyal mesafeye uyum, maske kullanımı, hijyen ve kapanış saatleri uyum" konuları denetlenecek. Ayrıca, açık olmaması gereken işletmelerin faaliyet gösterip göstermediği de kontrol edilecek.

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