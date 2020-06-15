YKS ne zaman giriş yerleri erişimi açıklandı mı YKS sayaç 2020

2.5 milyon öğrencinin merakla beklediği YKS sınav yerleri ve YKS sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM tarafından erişime açıldı. YKS sınavı 27-28 Haziran'da yapılacak, adaylar YKS sınav giriş belgeleri ile sınava girecek. İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ve sınav giriş yeri öğrenme ekranı

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ÖSYM son dakika YKS sınav giriş yerlerini ve YKS sınav giriş belgelerini öğrencilerin erişimine açtı. 26-27 Haziran'da yapılan YKS sınavına yaklaşık 2.5 milyon öğrenci girecek. Üniversite sınavı olan YKS'ye öğrenciler sınav giriş belgesi ile girecekler. YKS 2020 sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr AİS sistemi üzerinden erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan en son duyuruya göre, YKS 2020 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Üniversiteye girişte uygulanan YKS'ye kısa bir süre kala, sınav giriş yerleri ve sınava girilecek salon/bina gibi bilgilerin yer aldığı YKS 2020 sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden erişime açıldı.

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

2020-2021 eğitim sezonunda lisans ya da önlisans programlarına girmek için YKS'de ter dökecek milyonlarca aday, giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilecekler.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisi ve salon numaralarını da gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sağlayabilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgenizi almak için öncelikle "https://ais.osym.gov.tr" adresine giriş yapmalısınız.

Siteye giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle söz konusu belgeye erişim sağlayabilir, yazıcından çıktısını alabilirsiniz.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'den yayımlanan duyuru; "27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."