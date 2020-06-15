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Bütçe mayısta 17.3 milyar lira açık verdi! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi 17.3 milyar lira açık verdi.

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Mayısta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 azalarak 68 milyar 145 milyon lira, bütçe giderleri ise yüzde 2.2 artarak 85 milyar 446 milyon lira oldu.

Mayısta 17 milyar 301 milyon lira açık

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 yükselerek 389 milyar 139 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 15.7 artarak 479 milyar 219 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi mayısta 17 milyar 301 milyon lira ve ocak-mayıs döneminde 90 milyar 80 milyon lira açık verdi.

Nisan ayında bütçe açığı 43.3 milyar lira olmuştu.

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