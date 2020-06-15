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Kocaeli Üniversitesi'ndeki sınavda erişim kesildi! Öğrenciler isyan başlattı

Kocaeli Üniversitesi'nde uzaktan erişim ile yapılan sınavda öğrenciler erişim sıkıntısı yaşadı. Yaşanan probleme sosyal medyada tepki gösteren öğrenciler, şikayetlerini 'KOUSınavSistemiDeğişsin' başlığıyla duyurdu.

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Kocaeli Üniversitesi'nin sınav sisteminde erişim sıkıntısı sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzaktan sistemle bilgisayar üzerinden sınavlara giriş kısmında öğrenciler, "Bu siteye ulaşılamıyor" hatası ile karşılaştı. 

Sosyal medyadan 'KOUSınavSistemiDeğişsin' hashtag'i ile konuyu gündeme getiren öğrenciler, sınav sırasında sorular arasında geçişlerde de uzun süre beklendiğini ifade etti.

'Sistem değiştirilsin' çağrısı

Şikayetlerini öğretmenlerine bildirdiğini söyleyen öğrenciler, mazeret sınavı ile mağduriyetlerinin giderileceği yanıtını aldıklarını belirtiyor. Öğrenciler, sosyal medyada sınav sisteminin değiştirilmesi çağrısı yapıyor. Sınav sistemindeki sorun ile ilgili olarak Kocaeli Üniversitesi'nden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

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