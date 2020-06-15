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Rusya 2 Çek diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Anadolu Ajansı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek iki gün içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çekya'nın, 2 Rus diplomatı sınır dışı ettiği anımsatıldı.

Çekya'nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka'nın bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Mütekabiliyet gereği Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan iki diplomat istenmeyen kişi ilan edildi. Diplomatların aileleriyle 17 Haziran'ın sonuna kadar Rusya'yı terk etmeleri gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, diplomatların sınır dışı edilmesine yönelik kararın Çekya'nın kışkırtıcı eylemlerine karşı alındığı vurgulandı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, yürüttükleri faaliyetlerle Çekya-Rusya ilişkilerine zarar verdikleri gerekçesiyle 5 Haziran'da 2 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Daha önce, diplomat pasaportuna sahip bir Rus ajanının nisan ayında Çek yetkililerine suikast düzenlemek amacıyla Çekya’ya zehirli risin maddesi soktuğu iddia edilmişti.

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