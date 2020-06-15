Rusya 2 Çek diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

YKS erteleniyor mu 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak yeni bilgi

Hakkari giriş çıkış yasağı ne zaman bitiyor?

Bolu’da "Bana abi diyeceksin" kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Tekirdağ giriş çıkış yasağı var mı yasak ne zaman kalkıyor?