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FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı

İSTANBUL'da FETÖ'ye yönelik 18 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 81 il genelinde yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 13 Haziran günü operasyon düzenledi.

FETÖ/PDY terör örgütünün Sarıyer, Esenyurt, Bahçelievler, Kadıköy, Beşiktaş, Esenler, Çekmeköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Şişli, Pendik, Kartal, Tuzla, Kâğıthane, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Beyoğlu'nda bulunan hücre evlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Çok sayıda döküman ele geçirildi
FETÖ/PDY terör örgütünün hücre evlerinde yapılan aramalarda ise 15 dizüstü bilgisayar, 23 hard disk, 31 flash bellek, 40 sd kart ile hafıza kartı, 8 tablet, 25 cep telefonu ile sim kart, 44 bin lira , bin euro, 8 bin dolar, çok sayıda nüfus cüzdanı, yüklü miktarda ziynet eşyası, FETÖ/PDY terör örgütü ele başı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda bilgi, belge ve doküman ele geçirildi. Öte yandan operasyon yapılan evlerde yapılan aramalar ve ele geçirilen dokümanlar kameralara yansıdı.

İşlemler devam ediyor
Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ankara'da BYLOCK operasyonu
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan BYLOCK kullanıcısı  oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında Ankara'da gözaltı kararı verdi.

9 şüpheli yakalandı
Şu ana kadar yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor. 

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