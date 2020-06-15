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Ankara'da ByLock operasyonu! 9 kişi yakalandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 9'u yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan BYLOCK kullanıcısı  oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında Ankara'da gözaltı kararı verdi.

9 şüpheli yakalandı
Şu ana kadar yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor. 

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