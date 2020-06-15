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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu milli elektrikli tren testi için tarih verdi

Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin ray ve yol testlerine 30 Ağustos'ta başlayacaklarını belirterek, yıl bitmemeden yolcu taşımaya başlanacağını söyledi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Türkiye Vagon Sanayi AŞ'yi (TÜVASAŞ) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, "(Milli elektrikli tren) 30 Ağustos'ta burada (Sakarya-TÜVASAŞ) tören yapıp inşallah ray ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de inşallah yıl bitmeden işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız." dedi.

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