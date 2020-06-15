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Rize başkanı Hasan Kartal'dan olay sözler: Allah'ın sopası yok hak yerini buldu

Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal, "Hak yerini buldu. Alacağımız vardı, onu aldık. Allah'ın sopası yok. Geçen seneki maçta olanları kör cahil bile anlar.'' sözleriyle Galatasaray galibiyetini değerlendirdi.

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Süper Lig'e verilen virüs arası sonrası zirve mücadelesine kaldığı yerden devam etmek isteyen Galatasaray, 91 gün sonra çıktığı maçta düşme hattından kurtulmak isteyen Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

Rize'de şanssız bir gece yaşayan sarı-kırmızılılar'da Muslera ve Andone sakatlanırken Adem Büyük ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ligde 10 maç sonra kaybeden Galatasaray 50 puanda kalırken Çaykur Rizespor puanını 28'e çıkardı.

"Hak yerini buldu''
Maç sonunda Beyaz TV'ye konuşan Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal, "Hak yerini buldu. Alacağımız vardı, onu aldık. Allah'ın sopası yok. Geçen seneki maçta olanları kör cahil bile anlar. Açık bir şekilde görülen olaylar vardı, bu maç öyle mi? Geçen sene ne oldu, bana az ceza verildi, hakem ne oldu? O hakem şimdi yok. Federasyon da doğruyu gördü" dedi.
 
"Keşke Fernando Muslera sakatlanmasaydı''
Fernando Muslera'nın sakatlık yaşamasına da değinen Kartal, "Keşke Fernando Muslera sakatlanmasaydı da bu maçı kaybetseydik. Hakemden anlamam, herhalde iyi yönetti." ifadelerini kullandı.

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