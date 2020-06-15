Başak Demirtaş aslen nereli yaşı kaç çocukları kimdir?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yazılan iğrenç yorumlar günün konusu oldu. Sosyal medyada Başak Demirtaş'a yapılan ahlaksız paylaşımlar sonrası iki kişi göz altına alındı. Peki Başak Demirtaş kimdir, aslen nereli hakkında ne yazıldı?

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Başak Demirtaş'a yapılan hakaret ve cinsiyetçi saldırı bugün hem sosyal medyanın hem de günün konusu oldu. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan ahlaksız yorumlar sonrasında yazan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı ve iki kişi gözaltına alındı.

Başak Demirtaş'a yapılan iğrenç yorumlar hem sanat hem de siyaset dünyasından birçok isim tarafından kınandı ve Başak Demirtaş Seninleyiz” etiketi açılarak yüzlerce destek mesajı yazıldı.

Twitter gündeminde de TT olan bu vahim olay sonrası Başak Demirtaş'ın hayatı, nereli olduğu merak konusu oldu. iki çocuk annesi Başak Demirtaş'ın hayatına geçmeden önce çirkin olaydan bahsedelim...

Selahattin Demirtaş'ın eşi twitter'da bir kullanıcının bu iğrenç yorumuna ve cinsiyetçi saldırısına maruz kalmıştı. Kısa sürede yayılan bu iğrenç mesaj sonrasında Demirtaş’ın hedef gösterilmesine “Başak Demirtaş Seninleyiz” etiketi açılarak tepki gösterdi.

Bu ahlaksız paylaşıma en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri de Adalat Bakanı Abdülhamit Gül oldu. Gül, ''Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır.'' dedi.

Paylaşımın ardından harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ”Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir” açıklaması yapıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında V.M. gözaltına alınırken, devam eden soruşturma kapsamında V.Y. isimli bir kişinin daha yakalandığı belirtildi.

Peki Başak Demirtaş kimdir, aslen nereli, asıl mesleği ne birlikte tanıyalım...

Selahattin Demirtaşın eşi ve 18 yıllık hayat arkadaşı olan Başak Demirtaş, 1977 Diyarbakır doğumludur ve şu an 43 yaşındadır.

Biri 9, diğeri 13 yaşında Dilda ve Dilal adında iki kızı var. Eşiyle kapı komşusu olarak çocukluk yıllarında tanışan Başak Demirtaş, Dicle Eğitim Fakültesi mezunu.

Başak Demirtaş 14 yıldır öğretmenlik yapıyor. Uzun yıllar Diyarbakır köy okulunda öğretmenlik yapan Başak Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle 2014 yılından beri raporlu ve öğretmenliğe ara vermiş durumda.

Başak Demirtaş yoksul bir ailenin kızı. İşçi emeklisi olan babası gençlik yıllarında siyasetle uğraşmış hatta Başak Demirtaş 5 yaşındayken de hapis yatmış.

Başak ve Selahattin Demirtaş'ın kızları Delal Demirtaş, Dılda Demirtaş