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MSB'den son dakika açıklaması! 81 hedef imha edildi

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Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere 81 hedefin imha edildiği kaydedildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

'Yerli mühimmat' vurgusu

MSB'nin yaptığı diğer paylaşımlar şöyle:

- Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

- Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

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