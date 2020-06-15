Genelev Patroniçesi Manukyan'ın mirasçısına eşinden dayak! Sular durulmuyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın tek mirasçısı olan Kerope Çilingir’in (80) kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman’la evlenmesi üzerine, kızı Dora Çilingir arasındaki Miras davasında sular durulmuyor.

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Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan’ın tek mirasçısı olan Kerope Çilingir’in (80) kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman’la evlenmesi üzerine, kızı Dora Çilingir üvey annesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia eden Dora Çilingir, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı. Dora Çilingir bu defa babasının kötü kişilerin hedefi haline geldiğini öne sürerek üvey annesi Neslihan Kahraman’ın avukatı ve hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılık takipsizlik verdi mahkeme bozdu, koruma kararı verdi

Savcılık, Dora Çilingir’in şikâyetine takipsizlik kararı verdi. Dora Çilingir, savcılığın takipsizlik kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği, Dora Çilingir hakkında verilen takipsizlik kararını bozdu. Savcılık toplanan delillerin ardından Kerope Çilingir’e korunma kararı verilmesini talep etti.

Kerope Çilingir'e şiddet uygulaması yasak

Savcılığın ihbarı ve Dora Çilingir’in talebi üzerine Neslihan Çilingir hakkında İstanbul Aile Mahkemesi’ne korunma talepli dava açıldı. Talebi değerlendiren mahkeme, Neslihan Kahraman’ın 2 ay süreyle şiddet mağduru eşi Kerope Çilingir’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Neslihan Kahraman’ın eşi Kerope Cilingir’in evine veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti. Neslihan Çilingir, aleyhine verilen tedbir kararına itiraz etti. Ancak mahkeme, itirazı reddetti.