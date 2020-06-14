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Bingöl depreminden acı haber: 1 şehit

Bingöl Karlova ilçesinde meydana gelen depremde gözetleme kulesinin çökmesi sonucu göçük altında kaldıktan sonra kurtarılan korucu şehit oldu.

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BİNGÖL Karlıova'da meydana gelen depremden acı haber geldi. Kaynarpınar köyünde jandarmaya ait gözetleme kulesinde göcük altında kalan korucu şehit oldu.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Karlıova / Kaynarpınar Köyünde göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı dileriz'' denildi.

Süleyman Soylu duyurmuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de meydana gelen depremde Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkıldığını duyurmuş 1 güvenlik korucusunun göçük altında kaldığını açıklamıştı. 

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