Bingöl depreminden acı haber: 1 şehit
Bingöl Karlova ilçesinde meydana gelen depremde gözetleme kulesinin çökmesi sonucu göçük altında kaldıktan sonra kurtarılan korucu şehit oldu.Abone ol
BİNGÖL Karlıova'da meydana gelen depremden acı haber geldi. Kaynarpınar köyünde jandarmaya ait gözetleme kulesinde göcük altında kalan korucu şehit oldu.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Karlıova / Kaynarpınar Köyünde göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı dileriz'' denildi.
Süleyman Soylu duyurmuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de meydana gelen depremde Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkıldığını duyurmuş 1 güvenlik korucusunun göçük altında kaldığını açıklamıştı.
Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 14, 2020
Köylerimizde tarama devam etmektedir.