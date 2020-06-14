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Depremde askeri kule çöktü: Yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremde jandarmaya ait gözetleme kulesi çöktü. İlk belirlemelere göre 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremde Karlıova Kayapınar Jandarma Komutanlığı'na ait nöbet kulesinin çöktüğünü duyurdu.

Twitter'dan yaptığı açıklamada nöbet kulesinde bulunan güvenlik korucularından birinin göçük altında kaldığını ikisinin ise yaralandığını söyleyen Soylu, köylerdeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

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