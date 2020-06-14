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Erdoğan namaz için stada giremeyen Osman Amca'ya seccade gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşı gereği cuma namazı için stada alınmayan 88 yaşındaki Konyalı Osman Duymaz'a seccade hediye etti.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Osman Duymaz, cuma namazı kılmak için gittiği stadyum girişinden kısıtlama nedeniyle geri çevrilmişti.Yaşlı adamın stadyum yanında çekildiği fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşılarak, herkesin hafızasında yer edinmişti.

Cumhurbaşkanı'ndan seccade hediyesi
Yaşanan olayın ardından ise fotoğrafı gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Duymaz'a anlamlı bir hediye gönderdi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Duymaz’ı evinde ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi olan seccadeyi takdim etti.

Herkesi etkiledi, herkes mahsun oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten Akış, "Spor sahasında namaza gittin. Orada bir görüntü çıktı. Herkes mahsun oldu. Herkesi etkiledi. Biz de hem senin halini hatırını soralım istedik hem de Cumhurbaşkanı'mızın selamını getirdik, çok selamı var. Cumhurbaşkanlığı'ndan bir hediyemiz var, kabul buyurursan çok teşekkür ederiz. İnşallah dua edelim bu bela bir önce kalksın, rahat rahat namaz kılalım." ifadelerini kullandı.Duymaz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği seccade, tespih ve porselen anı tabağı hediyesi nedeniyle teşekkür etti.

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