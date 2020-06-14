Erdoğan İstanbul ile ilgili hedefini açıkladı İslami finans merkezi yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansında İstanbul ile ilgili önemli bir hedefini açıkladı. Erdoğan, "Kıtaların ve kültürlerin kavşağında yer alan İstanbul'umuzu İslami finans ve ekonominin de merkezi yapmayı hedefliyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Her ne kadar bu salgın sağlığımızla alakalı olsa da pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz. Bu süreçte ekonomik olarak en müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarına maske üretmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetlerini sağlayamadığını gördük. Sağlık sigortası olmayan insanların ölüme terk edildiği utanç verici sahnelerle karşılaştık. Sadece maddi zenginliğin sosyal adalete ve eşitliği temin etmeye yetmediği, bu süreçte acı bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Salgını en hasarla atlatan ülkelerin başındayız

Dünya genelinde 450 bine yaklaşan can kaybını sadece Kovid 19 virüsünün ölümcül etkisine bağlamak son derece yanlıştır. Maalesef pek çok ülkede insanlar ancak paraları güçleri ve maddi imkanları oranında imkanlardan yararlanabilmektedir.Türkiye olarak bu salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında yer aldık. Zor bir sınavı başarı ile verdik. Gelir durumu ne olursa olsun hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır anlayışı ile elimizdeki imkanları tüm insanlığın yararına kullanmaya gayret ettik.

Süreçten güçlenerek çıkmayı planlıyoruz

Vatandaşlarımıza yönelik ekonomik destek paketleri hazırladık. İstihdam rakamlarında olumlu bir ivme yakaladık. Salgın sürecinden güçlenerek çıkmayı planlıyoruz. Türkiye’nin salgına yönelik başarısı ülkemize yönelik ilgiyi daha da arttırdı.2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları yüzde 4,5 ile Türkiye'nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını göstermiştir. Objektifliğini ve inandırıcılığını yitirmiş kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini nazar-ı dikkate almıyoruz. Normalleşme takvimini hayata geçirmemizle birlikte üretim, ticaret ve turizm yeniden canlanmaya başladı.Finans sektöründe başlayan her kriz hızla reel sektörü de etkileyerek işsizler ordusu oluşturmaktadır. İnsani ve ahlakı yanıyla İslam finansı krizden çıkışın anahtarıdır.

Son yıllarda özellikle yaşanan ekonomik şokları başarı ile atlatarak geniş kitlelerin de dikkatini çekmektedir.

İstanbul ile ilgili önemli hedef