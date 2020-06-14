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Mevlüt Çavuşoğlu ve Lavrov görüşmesi ertelendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılması planlanan görüşme ileri bir tarihe ertelendi.

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı "Sayın Bakanımızın Rusya Dışişleri Bakanı Sayın Sergey Lavrov’la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri tarihte gerçekleştirilecektir" açıklaması yaptı.

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