LGS giriş yerleri MEB nereden öğrenilecek?

LGS yani liselere geçiş sınavı 20 Haziran cumartesi günü 2 oturum şeklinde gerçekleşecek. LGS sınavına öğrenciler koronavirüs nedeniyle okulunda girecek. LGS sınav giriş belgeleri ise MEB e okul VBS üzerinden sorgulanacak. Peki LGS giriş belgesi alma ekranı e okul VBS üzerinden nasıl olacak?

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LGS sınavı için artık geri sayım başladı. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS sınavı bu sene biraz farklı olacak. Koronavirüs nedeniyle bu sene LGS sınavı farklı okullarda değil, her öğrencinin kendi okulunda yapılacak. Yani öğrenciler LGS sınavına kendi okulunda girecek. LGS sınav giriş belgesi ise http://www.meb.gov.tr adresinden e okul VBS girişi üzerinden yapılacak. Peki e okul VBS girişi nasıl yapılır, nasıl e okul'a kayıt yapılır?

Sınav giriş belgesi nasıl alınacak: Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr/” internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

LGS bilgileri e-okul VBS sisteminden görüntüleniyor: 2020 LGS başvuru bilgileri, 6 ve 7. sınıf not ortalamalarını, Din Kültürü muafiyet durumu, yabancı dil ve denklik gibi bilgiler veliler tarafından E-Okul VBS girişi yapılarak kontrol edilebilecek. E-Okul VBS giriş ekranı için sayfamızdaki linki kullanmanız yeterli.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

LGS ne zaman: Bu yılki MEB takvimi doğrultusunda LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

LGS konuları neler: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın web sayfasında yayınlanan kılavuza göre konular şöyle

Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.

Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.

Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.

Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.

2019 yılında LGS'ye kaç kişi katıldı: 2019 Merkezi Sınavına 1.074.013 öğrenci başvurmuş, sınava başvuran öğrencilerden 1.029.555 (%95,86) sınava katılmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında MEB’e bağlı eğitim kurumlarında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1.210.112 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden %85,08’i sınava katılmıştır.