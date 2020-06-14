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Sakarya'da Başak Demirtaş'a yönelik iğrenç sözler sarf eden şahıs yakalandı

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada yapılan çirkin sözler sarfeden şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

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Hakkındaki terör suçları nedeniyle hapiste bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada yapılan cinsiyetçi hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşımla ilgili yapılan açıklamada "Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştu. Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir" dendi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tepki göstermişti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" dedi.

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