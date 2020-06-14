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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan artan koronavirüs vaka sayıları ilişkin açıklama

Artan vaka sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk yorum geldi. Bakan Koca, ürküten tabloya ilişkin 'salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi'

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Yeni tip koronavirüs salgının kontrol altına alınması, ölüm ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte oluşan toplumsal rehavet, vaka sayılarının yeniden artış eğilimine girmesine neden oldu. Sağlık Bakanı Koca, tedirgin eden gelişmeyle ilgili son dakika bir yorum yaptı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun.

Dünkü tablo

Dün koronavirüs tanısı konulan hasta sayısının 1.459 oldu. Dün 14 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, Toplam vaka sayısı 176 bini geçti. İyileşen hasta sayısı 985'te kaldı...

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