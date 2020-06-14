HDP'nin yürüyüş çağrısı ve korona için 8 ilde giriş çıkış yasağı

Koronavirüsün yayılma ihtimali ve HDP'nin yürüyüşü sebebiyle Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı, bu amaçlarla şehirlere girişlerin engellendiği açıklandı.

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Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri şehirlere giriş ve çıkışları kısıtladı. Şehirlere giriş çıkışlarla ilgili kararların HDP'nin "Demokrasi Yürüyüşü" çağrısı yapması ve koronavirüs salgını riski nedeniyle alındığı belirtildi. İşte bazı şehirlere getirilen giriş çıkış yasağı ile ilgili tüm detaylar.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in vekilliklerin, TBMM'nin 4 Haziran oturumunda düşürülmesi üzerine HDP protesto için Edirne ve Hakkari'den başlayarak Ankara'da sona erecek 'Demokrasi Yürüyüşü' kararı almıştı.

8 ilde giriş çıkış yasağı

Bu çağrının ardından Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ'da valilikler tarafından şehirlere giriş-çıkış yasağı kararları alındı.

Hangi illerde giriş çıkış yasağı var?

Valilikler de bu çağrının ardından harekete geçerek önlemler almaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle virüsün yayılma ihtimalinin de olduğunu belirten Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı.Valiliklerden yapılan açıklamalarda, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.



Koronavirüs salgını gerekçesiyle kısıtlama getirildi

Valiliklerden yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler kapsamında, ülkede yaklaşık 180 bin kişinin hastalanmasına ve 4 binden fazla kişinin vefat etmesine sebep olan Kovid-19 salgınının, gerçekleşebilecek her türlü toplu eylem ve etkinliklerde vatandaşlara bulaşma riskinin bulunduğu vurgulanarak, eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Edirne'de 3 günlük yasak

Edirne'de koronavirüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.

Kocaeli'nde 15 günlük yasak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.

Sakarya'da 5 günlük yasak

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.



Tekirdağ'da 3 günlük yasak

Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.

Bitlis'te 15 günlük yasak

Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Hakkari'de 2 günlük yasak

Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan etkinlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Kırklareli'nde 6 günlük yasak

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.

Van'da da yasaklandı

Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu.Açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır." denildi.