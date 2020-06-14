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Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan Siirtli çocuklara tesis müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayanan Siirt'teki çocuklara, spor tesisi yapacaklarının müjdesini verdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temin ettikleri atıl araç lastikleriyle Siirt'in Merkez Afetevler Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocukların Anadolu Ajansı (AA) fotomuhabiri tarafından çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

AA'nın haberini de sosyal medyadan paylaşan Kasapoğlu, "Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selam olsun. Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız. Her şey gönlünüzce olsun." ifadelerini kullandı.

 

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