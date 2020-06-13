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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (13 Haziran 2020)

TÜRKİYE'deki koronavirüs vaka sayısı 13 Haziran itibariyle yeniden bin 500 sınırlarına dayandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4792'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 176.677'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 14 kişi daha hayatını kaybetti.

Test sayısı 45 binin üzerinde
Ülkemizde korona belirtisi görülen 45 bin 92 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 2 milyon 586 bin 995'i buldu.

985 kişi iyileşti
Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 985 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 150 bin 87'ye yükseldi. Öte yandan 684 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 284 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi.'' ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS VERİLERİ İSE ŞÖYLEYDİ;

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