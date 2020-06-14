Türkiye'nin koronavirüs vaka sayısı 1 ay önceye döndü korkulan oluyor
TÜRKİYE koronovirüs vaka sayısında bir ay önceye dönerken Sağlık bakanı Fahrettin Koca uyardı. Bugün (14 Haziran) gelen rakamlar da can sıkıcı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının artışa geçtiğini duyurdu ve uyardı: 'Hedeften uzaklaşıyoruz' dedi. Türk Tabipler Birliği eski Başkanı Raşit Türkel de vaka sayısının bir ay önceki rakamlara çıktığını belirtip, yeni önlemler alınmasını önerdi. Sokakta önlemler neredeyse unutulurken, maske çene altı ve kulak süsü olarak kullanılmaya devam ediliyor.
14 Haziran rakamları : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim" ifadesini kullandı.
Dün ve önceki gün kaçtı? : Koronavirüs vaka sayısında bin eşiği aşıldıktıktan sonra 13 Haziran cumartesi günü vaka sayısı 1.459 oldu. Geçtiğimiz hafta 900'ler civarında seyreden vaka sayısı cuma günü bin eşiğini aşıp 1.195'e çıkmıştı.
Prof. Dr. Raşit Türkel, dünkü ve bir ay önceki koronavirüs tablosunu paylaşarak, "Bugünkü doğrulanmış vaka sayılarıyla yaklaşık 1 ay öncesine geri döndük" dedi.