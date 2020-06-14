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Japonya'da korkutmayan deprem! 6,3 ile sallandılar

JAPONYA'nın Amami-Ooşima adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletini bağlı Amami-Ooşima açıklarındaki adacıklarda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Amami-Ooşima yakınlarındaki adacıklarda yerel saatle 00.51'de 6,3 şiddetinde deprem oldu.

Ajans, yerin yaklaşık 160 kilometre derinliğinde oluşan ve çevre eyaletlerde hissedilen depreme yönelik tsunami uyarısında bulunmadı.

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