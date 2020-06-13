Beşiktaş Antalyaspor maçı özet ve golleri

Süper Lig’in 27. Haftasında Antalyaspor’u ağırlayan Beşiktaş, 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golünü Ljajic atarken, Akdeniz ekibinde golleri ise Sinan Gümüş ve Amilton kaydetti.

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Süper Lig'de 27. hafta maçında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Fraport TAV Antalyaspor'un gollerini 15. dakikada Sinan Gümüş ve 35. dakikada Amilyon kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 68. dakikada Adem Ljajic'ten geldi. Konuk ekip Fraport TAV Antalyaspor'da Nazım Sangare gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynama şansını kaybetti.

Bu galibiyetin ardından Fraport TAV Antalyaspor puanını 33'e yükseltirken, Beşiktaş 44 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Denizlispor'a konuk olacak. Antalyaspor hafta içi kupada Alanyaspor'a konuk olacak daha sonra ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

BEŞİKTAŞ 1-2 ANTALYASPOR

91' Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Amilton'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

85' Antalyaspor'da Podolski oyundan çıktı ve yerine Yekta Kurtuluş oyuna dahil olurken; Adis Jahovic'in yerine ise Gustavo Blanco oyuna girdi.

83' Ljajic'in ortasına Vida'nın kafası üst direkten döndü, ardından bir kafa daha vuran Vida'nın şutunu bu defa Boffin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

81' Antalyaspor'da Hakan Özmert'in ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta çıktı.

78' Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün ceza yayı üzerinden çektiği şut yandan dışarı gitti.

77' Beşiktaş'ta genç oyuncu Rıdvan Yılmaz oyundan çıkarken, Caner Erkin oyuna dahil oldu.

75' Beşiktaş'ta Atiba'nın sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Veysel karşıladı.

72' Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı orta savunmaya da çarpıp kaleci Boffin'de kaldı.

70' Umut'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan N'Koudou'nun vuruşu kaleci Boffin'de kaldı.

68' Kale önünde Lens'in pasıyla topla buluşan Ljajic'in tek vuruşu ağları havalandırdı.

68' GOL... Beşiktaş 1-2 Antalyaspor (Adem Ljajic)

66' Antalyaspor'da ise Sangare oyundan çıktı yerine Bünyamin Balcı dahil olurken, Sinan Gümüş'ün yerine ise Mukairu oyuna girdi.

65' Beşiktaş'ta Tyler Boyd'un yerine Lens oyuna dahil olurken, Boateng'in yerine ise Umut Nayir sahadaki yerini aldı.

61' Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasındaki hiçbir arkadaşı dokunamadı.

58' Beşiktaş'ta Elneny'nin sağ kanattan yaptığı orta savunmaya çarpıp kaleci Boffin'in kucağında kaldı.

56' Antalyaspor'da Fredy'nin yerine Ufuk Akyol oyuna girdi.

54' Ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Boyd'un vuruşunu Boffin ayaklarıyla kornere çeldi.

53' Antalyaspor'da Fedor Kudryashov, Tyler Boyd'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

52' Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Gönül'ün vuruşunu kale çizgisinin üzerinde Veysel Sarı uzaklaştırdı.

52' Antalyaspor'da Veysel Sarı, Kevin-Prince Boateng'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

47' Antalyaspor'da Sinan Gümüş'ün ceza yayı üzerinden çektiği şut üst direkte patladı.

46' Beşiktaş ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Diaby'nin yerine N'Koudou oyuna girerken, Güven ise yerini Ljajic'e bıraktı.

46' İkinci yarı başladı.

45' ilk yarı bitti

38' Beşiktaş'ta Rıdvan'ın sol kanattan yaptığı orta direğin üstüne çarpıp dışarı çıktı.

37' Beşiktaş'ta Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ön direkte Diaby kafayı vurdu, şutu yan ağlarda kaldı.

36' Podolski'nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Amilton'un uzak köşeye vuruşu ağları havalandırdı.

36’ GOL... Beşiktaş 0-2 Antalyaspor (Amilton)

32' Beşiktaş'ta Mohamed Elneny, Lukas Podolski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

29' Beşiktaş takım halinde rakip yarı sahaya yerleşse de kalabalık Antalyaspor savunması karşısında boşluk bulmakta zorlanıyor.

24' Beşiktaş'ta önce Boateng, ardından Elneny'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutlar savunmadan geri döndü.

21' Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortasına ön direkte Boateng kafayı vurdu, ardından kale önünde Diaby topu iyi kontrol edemeyince net fırsat kaçtı.

17' Elneny'nin kullandığı korner atışına ön direkte Boateng kafayı vurdu, şutu farklı şekilde auta çıktı.

15’ GOL... Beşiktaş 0-1 Antalyaspor (Sinan Gümüş)

12' Antalyaspor'da Nazım Sangare, Atiba Hutchinson'ı ceza sahasına girmek üzereyken düşürdüğü için sarı kart gördü.

9' Beşiktaş'ta Boyd'un ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

6' Ruiz'in pasıyla yine ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rıdvan'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

5' Antalyaspor'da Amilton'un ceza yayı üzerinden çektiği şut üstten dışarı gitti.

4' Ruiz'in ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rıdvan'ın ortasını uzak köşede Boateng kontrol etti, dar açıdan çektiği şut dışarı çıktı.

3' Antalyaspor'da Sinan Gümüş'ün ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı gitti.

1' Maç başladı.

İlk 11'ler şu şekilde;

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven.

ANTALYASPOR: Boffin, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Hakan, Veysel, Podolski, Jahovic.