HABER /  HAVA DURUMU
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verip sağanak uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gece saatlerinde başlayıp bugün öğle saatlerine kadar devam edecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yerel düzeyde olması beklenen kuvvetli yağış (21-50 kg/m2) konusunda vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, trafikte yaşanabilecek aksamalar ve ufak çaplı dolu yağışı karşısında dikkatli olmasını istedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Karaman'da husumetlisini göğsünden vurdu! 'Çok hoşuma gitti, vurdum' dedi
Beşiktaş Antalyaspor maçı özet ve golleri
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (13 Haziran 2020)
Hafter'in sağ kolu böyle yakalandı!
EGM'den 'çarşı ve mahalle bekçileri' açıklaması
Brezilya'da, mezarlıklarda yer açılması için eski mezarlar boşaltılıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Japonya'da korkutmayan deprem! 6,3 ile sallandılar
ABD'de polis bir siyahı daha öldürdü! Arabanın içinde uyurken polis vurdu
Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore’ye "askeri harekat" tehdidi
Antalya'da çekici hareket halindeyken alev aldı
Kamyonla motosiklet çarpıştı: Anne öldü, oğlu yaralandı
Survivor Elif ve Nisa'ya ne oldu? Dokunulmazlık oyununda feci kaza
Yorumlar