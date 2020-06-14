İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verip sağanak uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gece saatlerinde başlayıp bugün öğle saatlerine kadar devam edecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yerel düzeyde olması beklenen kuvvetli yağış (21-50 kg/m2) konusunda vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, trafikte yaşanabilecek aksamalar ve ufak çaplı dolu yağışı karşısında dikkatli olmasını istedi.