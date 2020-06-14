HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Ankara'da feci kaza! Ticari araç kamyona arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç,  emniyet şeridinde düşük hızda ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. 

Abone ol

Kaza, saat 21.30 sıralarında Altındağ ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kırıkkale yönünde ilerleyen Burak Karaca (45) yönetimindeki 06 FB 790 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu emniyet şeridinde düşük hızda ilerleyen Canşah H.'nin kullandığı 25 DH 790 plakalı kamyona arkadan çarptı.

2 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralı

Ön kısmı kamyonun altına giren hafif ticari aracın sürücüsü Burak Karaca ile Ezgi Sevinç, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.  Arka koltukta bulunan Doruk Karaca (10) ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Doruk Karaca, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kamyon sürücüsü gözaltında

Burak Karaca ile Ezgi Sevinç'in cansız bedeni ise itfaiye erleri tarafından otomobilden çıkartıldı. İki kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü Canşah H. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Karaman'da husumetlisini göğsünden vurdu! 'Çok hoşuma gitti, vurdum' dedi
Beşiktaş Antalyaspor maçı özet ve golleri
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (13 Haziran 2020)
Hafter'in sağ kolu böyle yakalandı!
EGM'den 'çarşı ve mahalle bekçileri' açıklaması
Brezilya'da, mezarlıklarda yer açılması için eski mezarlar boşaltılıyor
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verip sağanak uyarısı yaptı
Japonya'da korkutmayan deprem! 6,3 ile sallandılar
ABD'de polis bir siyahı daha öldürdü! Arabanın içinde uyurken polis vurdu
Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore’ye "askeri harekat" tehdidi
Antalya'da çekici hareket halindeyken alev aldı
Bugün Babalar günü mü 2020 babalar günü ne zaman?
Yorumlar