Yargıda skandal! 'Şehevi nitelik yok' deyip cinsel saldırı saymadı

ANKARA'da yerel mahkeme yollarını kestikleri kadınların elbiselerini yırtıp cinsel istismarda bulunan sanıkların eyleminin ‘şehevi nitelik taşımadığı’ gerekçesiyle cinsel saldırı saymadı. Yargıtay bu skandal kararı bozdu.

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Ankara’da 22 Temmuz 2012’de Ahmet A., kız arkadaşları G.A., S.K. , G.K. ile Gençlik Parkı’nda eğlendikten sonra evlerine yürümeye başladı. Hürriyet'ten Hasan Benli'nin haberine göre, grubun önü dış kapı mevkisinde, kendilerini polis olarak tanıtan Soner A., Emrah C. ve Yener G. tarafından kesildi. Ahmet A., kimlik göstermelerini isteyince tartışma çıktı.

Bunları köprünün altına götürün!

Kadınlar uzaklaşmak isteyince de Emrah C., Soner A.’ya, “Bunları köprünün altına götürün” dedi. Kızlar direnince, S.K.’nın elbisesinin yakasında tutarak aşağıya çekti. Çevredekilerin müdahalesiyle olay sona erdi. Mağdurlar daha sonra polise giderek şikâyetçi oldu.

Elbisemi aşağıya çekti, göğüslerimi sıkıp tırnaklarını geçirdi

16 yaşındaki S.K. ifadesinde, “Üzerimdeki elbiseyi aşağıya çektiğinde göğüslerimi sıkarak tırnaklarını geçirdi” dedi. G.K. da ifadesinde, kız kardeşine saldırıldığını görünce araya girdiğini belirterek, “Belimden tuttu ve kendisine doğru çekti, göğüslerimi sıktı, vücudumu kendi vücuduna yapıştırdı” sözleriyle olayı anlattı.

Yerel mahkeme: İstismar yok!

Üç sanık hakkında ‘cinsel saldırı’, ‘basit yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlamasıyla Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Sanıklardan Yener G.’nin beraatına karar veren mahkeme diğer iki sanığa, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 7’şer yıl hapis verirken, sanıkların cinsel istismar ve cinsel saldırı suçu işlemediklerine hükmetti. Kararda, “Gerçekleştirilen bu hareketlerin objektif olarak şehevi nitelik taşımadığı anlaşılmıştır” denildi.

Yargıtay kararı bozdu! Çocuğun cinsel istismarı

Dosyanın avukatı Saliha Şahin karara itiraz etti. Yargıtay 14. Ceza Dairesi, sanıkların, S.K.’ya yönelik “Sarkıntılık düzeyini aşacak şekilde cinsel istismarda bulunduğunu” tespitinde bulunarak, iki sanığın çocuğun cinsel istismar suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi gerektiğine hükmederek, yerel mahkeme kararını bozdu.