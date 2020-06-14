AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Twitter'a tepki tamamıyla siyasallaşmıştır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'ın bazı hesapları kapatmasının "gayriinsani" olduğunu belirterek "Bu siyasi bir meseledir. Twitter tamamıyla siyasallaşmıştır. Türkiye'deki bazı hesaplara karşı ya da Çin ve Rusya'daki bazı hesaplara karşı son derece ön yargılı bir siyasi tavır içerisindedir." dedi.

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Numan Kurtulmuş, A Haber'de yayımlanan Memleket Meselesi programında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatmasıyla ilgili soru üzerine, Twitter'ın bir siyaset mecrası olmadığını, kuruluş gayesinin sosyal ağlar üzerinden insanlara hizmet sunmak olduğunu söyledi.

Herhangi bir hesabın hangi fikirleri gündeme getireceğine karar vermenin Twitter'ın vazifesi olmadığını ifade eden Kurtulmuş, Twitter'ın içerik kontrolünü yapabilecek bir mekanizmaya da sahip olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Twitter'ın "nihayetinde bir şirket olduğunu" hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Twitter bir siyasi parti de değildir. Yani 'Benim görüşlerime uygun değil ya da karşı görüşte olan insanların görüşlerine yer vermiyorum.' demesi dünyanın hiçbir yerinde ticari kaygılarla bağdaştırılabilir bir mesele değildir. Fevkalade yanlıştır. Aslında Twitter yöneticilerinin Twitter'ı bir şekilde yönlendirenlerin, yönetenlerin nasıl politize olduğunu da gösteren bir meseledir. Sadece Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen hesapların bir şekilde kontrol altına alınması ya da onların kapatılmasıyla ilgili bir süreç değil, aynı zamanda mesela Rusya, Çin gibi ülkelerle ilgili de aynı tavrı ortaya koymuştur."

"Kapatma kararı gayriinsani''

Alınan kararın fikir özgürlükleri, insan hakları, demokrasi, ticaretin serbestisiyle de bağdaşmadığını vurgulayan Kurtulmuş, bunun "gayriinsani bir durum" olduğunun altını çizdi.

Sosyal ağa katılan herkesin etik kurallar içinde hareket edeceklerini, kimseye hakaret etmeyeceklerini, provokasyon yapmayacaklarını, kin, nefret, ırkçılık üzerinden insanları bölmeyeceklerini sözleşmeyle taahhüt ettiklerini hatırlatan Kurtulmuş, herhangi bir hesapla ilgili böyle bir durum ortaya çıkarsa bunu ayrıklamanın da Twitter'ın vazifesi olduğunu kaydetti.

Twitter'ın bunların hiçbirisi ortada yokken böyle bir karar verdiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu siyasi bir meseledir. Twitter tamamıyla siyasallaşmıştır. Türkiye'deki bazı hesaplara karşı ya da Çin ve Rusya'daki bazı hesaplara karşı son derece ön yargılı bir siyasi tavır içerisindedir." dedi.

Kurtulmuş, Twitter'da birtakım terör gruplarıyla irtibatlı olanların istedikleri şekilde fikirlerini yayabildiklerini de anlatarak, "Ama Türkiye'nin meşru yönetimiyle ilgili ya da Çin ve Rusya'daki meşru yönetimlerle ilgili onların hoşuna gitmeyecek bazı bildirimler, ifadeler ortaya çıkarsa bundan rahatsızlık duyuyorlar. Öyle anlaşılıyor ki bu tamamıyla politize olmuş bir ticari şirket yönetiminin akılalmaz tavrıdır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Burada Türkiye olarak da her türlü tavrımızı açık bir şekilde ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.