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Binyamin Netanyahu’nun korumaları koronaya yakalandı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, İsrail’de de etkisini arttırmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 3 korumasında koronavirüs tespit edildi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 3 korumasında korona virüs tespit edildi.

Karantinaya gerek duyulmadı
Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada 3 korumanın Başbakanın evinin dışında güvenliği sağladığı aktarıldı.Başbakanın korumalar ile teması olmadığı ifade edilirken, Netanyahu’nun şimdilik karantinaya alınmasını gerektiren bir durumun olmadığı açıklandı.

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