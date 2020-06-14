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Doğal gaz faturalarıyla ilgili önemli gelişme! Fiyatlar düşecek

Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye, petrol fiyatlarındaki gerilemenin meyvelerini yılın ikinci yarısında toplamaya başlayacak. Yeni kontrat sözleşmeleriyle ödenecek fiyat aşağı düşecek.

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Brent petroldeki tarihi düşüş, doğal gaz alım fiyatlarıyla ilgili hesaplamaları da güncelleyecek. Bu kapsamda ithalat fiyatları düşecek, Rusya'ya daha az ödeme yapılacak.

Türkiye'nin ödeyeceği fiyat aşağı düşecek
Türkiye, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere ikinci çeyrekte ithal ettiği her 1.000 metreküp gaz için ortalama 230 dolar ödüyor. Fiyat, önümüzdeki süreçte petroldeki düşüşe bağlı olarak gerileyecek. Buna yönelik hesaplamalar büyük ölçüde tamamlandı. Gaz fiyatlarında yeni kontrat sözleşmelerinin, 1 Temmuz'da 183 dolar seviyesinden gerçekleşmesi öngörülüyor. Yani her bin metreküp gazda 47 dolar ucuzluk sağlanacak.

Faturalara ekim ayında yansıyacak
Söz konusu indirimin hane halkına yansıması ise ekim ayını bulacak. Kış başında yapılacak düzenleme ile birlikte, faturalarda yüzde 20 civarında düşüş bekleniyor.

Türkiye, yılda 45 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor. Rusya, Azerbaycan ve İran'dan boru hatları üzerinden uzun dönemli anlaşmalarla gaz ithal ediliyor. Son yıllarda BOTAŞ, fiyatı daha ucuz olan sıvılaştırılmış gaz alımına da ağırlık vererek, fiyatları dengede tuttu.

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