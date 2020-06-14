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Yeni düzenlemeyle birlikte bekçilere eğitim verilecek

Korona sürecinde ara verilen Meclis, mesaisine geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. TBMM'de yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda çarşı ve mahalle bekçileri, bir dizi eğitime tabi tutulacak.

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Mesainin başlamasıyla birlikte gündeme getirilen ilk konu bekçilere tanınacak yeni yetkiler oldu.Yapılan görüşmelerde 11 Haziran itibarıyla bekçilerin yetkileri yeniden düzenlendi. Bekçilere; kimlik sorma yetkisi, silah taşıma yetkisi ve araç durdurma yetkisi verildi.

Eğitime tabi tutulacaklar
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  bekçilerin görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, sahada görev yapan tüm bekçilere yönelik insan hakları, davranış ilkeleri ve etkili iletişim, durdurma, kimlik sorma, kontrol, yakalama ve muhafaza altına alma yetkisi, zor kullanma yetkisi, silah kullanma yetkisi, suça el koyma yetkisi, disiplin mevzuatı konularında görevli oldukları illerde branşlarında uzman amirler tarafından 15-17 Haziran tarihlerinde 3 gün eğitim verileceği kaydedildi.

Yeni atanan bekçilere 3 ay eğitim
Açıklamada ayrıca, yeni atanan 8 bin 242 bekçinin, 1 Temmuz'dan itibaren Polis Akademisi Başkanlığında 3 aylık eğitime alınacakları, daha sonra atandıkları illerde de 2 aylık uygulamalı eğitime tabi tutulacakları bildirildi.

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