İçişleri Bakanlığı: Turuncu listedeki 1 milyon TL ödülle aranan PKK'lı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Son iki günde Siirt, Faraşin Bölgesi’nde ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 7 olduğu açıklandı.

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Son dakika haberine göre; 1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki teröristin etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, son iki günde Siirt, Faraşin Bölgesi’nde ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 7 olduğu açıklandı.