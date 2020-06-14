HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

İçişleri Bakanlığı: Turuncu listedeki 1 milyon TL ödülle aranan PKK'lı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Son iki günde Siirt, Faraşin Bölgesi’nde ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 7 olduğu açıklandı.

Abone ol

Son dakika haberine göre; 1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki teröristin etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, son iki günde Siirt, Faraşin Bölgesi’nde ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 7 olduğu açıklandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rum yönetimi AB'yi yardıma çağırdı! Türkiye güvenliğimizi tehdit ediyor
Çalışanlar dikkat! Mesai ve maaş alacaklarına Yargıtay son noktayı koydu
HDP'nin yürüyüş çağrısı ve korona için 8 ilde giriş çıkış yasağı
Bilim Kurulu üyesi Serhat Ünal'dan kritik uyarılar! Kasım-Aralık ayını işaret etti
CHP'li Özgür Özel çok fena rezil oldu! Gerçekten de 'Bekçi Murtazalar' mı istiyor?
Doğal gaz faturalarıyla ilgili önemli gelişme! Fiyatlar düşecek
ÖNCEKİ HABERLER
8 ilde giriş çıkış yasağı başladı hangi illerde giriş çıkış yasağı var
Almanya'da PKK'dan kızını istedi! Benim gibi çok anne var
Hatay Valiliği'nden Barış Atay açıklaması her yönüyle araştırılıyor!
Bekçilerin yetkileri neler 2020 silah ve kimlik sorma yetkisi var mı?
Enes Ünal gol attı Real Valladolid kazandı
ATV Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafı çok konuşulacak! Yıllar güzelliğine güzellik katmış
Yorumlar 1 yorum