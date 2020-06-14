Hakkari'de 85 yaşındaki kadın ve 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
Doğu Anadolu illerimizden Hakkari mide bulandıran bir taciz olayı ile sarsıldı.. İsmail Tekin adlı şahıs, 85 yaşındaki kadın ve 15 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu.
AĞRI’nın Patnos ilçesindeki cezaevinden bir süre önce çıkan İsmail Tekin (40), geldiği Hakkari’de kola ve bisküviyle kandırdığı 15 yaşındaki erkek çocuğu S.K.’ya cinsel istismarda, 85 yaşındaki N.D. adlı kadına da cinsel tacizde bulundu. Bağırarak kurtulan kadın, zanlının itmesiyle merdivenlerden düşerek ayağını kırdı. Ancak ahlaksız şahıs en son layıkını buldu..
Olay, 9 Haziran’da meydana geldi yaşandı. Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 7 yıldır Ağrı'da cezaevinde olan İsmail Tekin, 2 ay önce tahliye oldu. Memleketi Hakkari’ye gelen Tekin, 5 gün önce bisküvi ve kolayla kandırdığı erkek çocuğu S.K.’ya (15) cinsel istismarda bulundu.
Bu olaydan 2 saat sonra da alışveriş yapan N.D. (85) adlı kadının yanına yaklaşarak yardım dağıtıldığını, kendisinin aldığını, isterse bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi. Tekin, yaşlı kadınla birlikte cadde üzerindeki 5 katlı binaya girdi. Tekin, en üst kata çıktığı kadına cinsel tacizde bulundu.
N.D.'nin bağırararak tepki göstermesi üzerine Tekin, kadını merdivenlerden itip kaçtı. Merdivenlerden düşen kadının ayağı kırıldı. Çevredekilerin olayı duyması üzerine polise haber verildi. Yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ise geniş çaplı soruşturma başlattı.