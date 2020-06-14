Hakkari'de 85 yaşındaki kadın ve 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu

AĞRI’nın Patnos ilçesindeki cezaevinden bir süre önce çıkan İsmail Tekin (40), geldiği Hakkari’de kola ve bisküviyle kandırdığı 15 yaşındaki erkek çocuğu S.K.’ya cinsel istismarda, 85 yaşındaki N.D. adlı kadına da cinsel tacizde bulundu. Bağırarak kurtulan kadın, zanlının itmesiyle merdivenlerden düşerek ayağını kırdı. Ancak ahlaksız şahıs en son layıkını buldu..