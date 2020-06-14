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Başak Demirtaş aslen nereli Selahattin Demirtaş'ın eşi kimdir?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a sosyal medyada yapılan çirkin hakaretlere tepki yağdı. Tepki gösteren isimlerden biri de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül oldu. Peki Başak Demirtaş kimdir, aslen nereli ve Selahattin Demirtaş'ın eşi mesleği nedir?

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Başak Demirtaş'a yapılan çirkin saldırı ve hakaretlere tepki yağdı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a sosyal medyada yapılan hakaretler gündem oldu. En büyük tepki ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Peki Başak Demirtaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve asıl mesleği nedir?

Twitter'dan tepkisini dile getiren Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:
''Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır.''

Öte yandan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan şüphelinin kimliğinin belirlendiği ve hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

BAŞAK DEMİRTAŞ KİMDİR: Selahattin Demirtaşın eşi ve 18 yıllık hayat arkadaşı olan Başak Demirtaş, 77 – Diyarbakır doğumludur ve şu an 43 yaşındadır.

Biri 9, diğeri 13 yaşında Dilda ve Dilal adında iki kızı var. Eşiyle kapı komşusu olarak çocukluk yıllarında tanışan Başak Demirtaş, Dicle Eğitim Fakültesi mezunu. Başak Demirtaş 14 yıldır öğretmenlik yapıyor. Uzun yıllar Diyarbakır köy okulunda öğretmenlik yapan Başak Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle 2014 yılından beri raporlu ve öğretmenliğe ara vermiş durumda.

Başak Demirtaş yoksul bir ailenin kızı. İşçi emeklisi olan babası gençlik yıllarında siyasetle uğraşmış hatta Başak Demirtaş 5 yaşındayken de hapis yatmış.

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