Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Başak Demirtaş açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımlarla ilgili son dakika açıklaması geldi. Gül ''bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum'' dedi. Twitter'da tepki yağarken savcılık da harekete geçti, şahıs için gözaltı kararı verildi.

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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Gül, "Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 14, 2020

Savcılık harekete geçti! Şahıs için gözaltı kararı

Sakarya cumhuriyet başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında selahattin demirtaş ve eşi başak demirtaş aleyhinde yapılan twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur. söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

Twitter'da iğrenç paylaşım

Twitter'da "@VedatMuti7" isimli hesaptan Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunuldu. Gerçek isminin Vedat Yazıcı olduğu, "yeşil top" işaretli hesap sahibi olduğu belirtilen hesaptan Başak Demirtaş'la ilgili "Selo içerde karısı dışarıda... " ifadeleri paylaşıldı.

Hesap Twitter tarafından askıya alındı

Şikayetler sonucunda Twitter tarafından askıya alındığı belirtilen hesaba sosyal medyada tepkiler yağdı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hesap için savcı ve hakimleri işlem yapması çağrıda bulundu.

Kaftancığlu Ak Partili kadınları desteğe davet etti

Kaftancğlu "Kadın dayanışması adına özellikle AKP’li kadınları Başak Demirtaş’a destek vermeye, savcıları ve hakimleri de görevlerini yapmaya davet ediyorum.. Troll diyoruz ciddiye almıyoruz diyoruz ama bu kadar da bayağılaşmasanız keşke" dedi.